Подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого собирался покинуть страну

Накануне стало известно об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он был капитаном второго ранга и командиром подлодки «Краснодар». Украинские СМИ обвиняли Ржицкого в запуске ракет по территории Украины.

Позже подозреваемого в убийстве Ржицкого задержали. Им оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. Супруга задержанного рассказала RT, что она не верит в случившееся, так как ее муж - «спортсмен, а не бандит».

Также супруга рассказала, что Денисенко с семьей жил в Буче Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

