Подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого собирался покинуть страну
Подозреваемый в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар», замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого собирался покинуть Россию перед своим задержанием. Правоохранители нашли у него авиабилеты, передает RT.
Накануне стало известно об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он был капитаном второго ранга и командиром подлодки «Краснодар». Украинские СМИ обвиняли Ржицкого в запуске ракет по территории Украины.
Позже подозреваемого в убийстве Ржицкого задержали. Им оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. Супруга задержанного рассказала RT, что она не верит в случившееся, так как ее муж - «спортсмен, а не бандит».
Также супруга рассказала, что Денисенко с семьей жил в Буче Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru