Подозреваемый в сутенерстве боец ММА спрыгнул с третьего этажа, убегая от СОБРа
В Екатеринбурге подозреваемый в сутенерстве боец ММА попытался сбежать о СОБРа и спрыгнул с третьего этажа. Об этом сообщил Telegram-канал Короче, Екатеринбург.
В сообщении говорится, что 26-летний парень не только склонял девушек к занятию проституцией. В добавок, он ещё и избивал и грабил незнакомцев около ночных клубов и баров.
Когда к нему в квартиру нагрянули силовики, он решил сбежать и спрыгнул с третьего этажа. Однако внизу его тоже ждали, поэтому попытка оказалась неудачной. Как и прыжок - мужчина сломал обе ноги.
Ранее неоднократно судимый мужчина сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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