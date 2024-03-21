Подозреваемый в сутенерстве боец ММА спрыгнул с третьего этажа, убегая от СОБРа

В сообщении говорится, что 26-летний парень не только склонял девушек к занятию проституцией. В добавок, он ещё и избивал и грабил незнакомцев около ночных клубов и баров.

Когда к нему в квартиру нагрянули силовики, он решил сбежать и спрыгнул с третьего этажа. Однако внизу его тоже ждали, поэтому попытка оказалась неудачной. Как и прыжок - мужчина сломал обе ноги.

Ранее неоднократно судимый мужчина сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

