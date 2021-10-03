Подозреваемый в расправе над студентками в Гае отсидел 9 лет за убийство

Александр Лазарев, разыскиваемый по делу об убийстве трех молодых девушек в городе Гае Оренбургской области, до этого уже был судим за подобное преступление. Об этом пишет Газета.ru.

Стал известен подозреваемый в убийстве студенток в Гае

За 9 лет заключения Лазарев 15 раз нарушил установленный порядок. Его за это часто отправляли в ШИЗО, штрафовали, делали выговоры. По сообщениям RT, эксперты-психологи прогнозировали в отношении Лазарева «среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе».

Ранее были раскрыты детали трагедии под Оренбургом.



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ФОТО: пресс-служба МВД по Оренбургской области
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