Подозреваемый в расправе над студентками в Гае отсидел 9 лет за убийство
Александр Лазарев, разыскиваемый по делу об убийстве трех молодых девушек в городе Гае Оренбургской области, до этого уже был судим за подобное преступление. Об этом пишет Газета.ru.
За 9 лет заключения Лазарев 15 раз нарушил установленный порядок. Его за это часто отправляли в ШИЗО, штрафовали, делали выговоры. По сообщениям RT, эксперты-психологи прогнозировали в отношении Лазарева «среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе».
Ранее были раскрыты детали трагедии под Оренбургом.
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