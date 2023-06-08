Подозреваемых в поджоге подстанции троллейбусного депо задержали в Иркутске

Отмечается, что в дежурную часть управления МВД «Иркутское» поступило сообщение о возгорании подстанции на улице Лермонтова, предварительно, причиной ЧП стал поджог.

«Сотрудники районной полиции и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23-26 лет», — говорится в сообщении.

Задержанные сознались в содеянном. По словам одного из мужчин, он нашел объявление о работе в сообществе одного из мессенджеров. Неизвестный предложил задержанному выполнить поджог за вознаграждение, пишет РИА ФАН. Мужчина привлек к выполнению задания знакомых, злоумышленники действовали по предоставленной им инструкции. Как заявили задержанные на допросе, они не знали о том, что совершают диверсию, отмечает РЕН ТВ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о приведении объектов жизнеобеспечения в негодность. Двое из задержанных заключены под стражу, третьему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

