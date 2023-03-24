В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники таможни по делу о взятке

Заместитель начальника Центрального таможенного управления ФТС Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев задержаны по делу о взятке, сообщает ТАСС.

Задержание высокопоставленных сотрудников ФТС произведено по делу о взятке. Как сообщает Telegram-канал «112», речь идет о взятке в 3,8 миллионов рублей.

Дома у задержанных, а также на их рабочих местах прошли обыски, изъяты более 40 миллионов рублей.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВзяткаПроисшествияФТС

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