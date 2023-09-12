Подозреваемого в убийстве на севере Москвы мужчину задержали

В ведомстве уточнили, что злоумышленника доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Кроме того, следователи проверяют мужчину на причастность к убийству молодого человека в парке на севере столицы, отмечают «Известия».

Ранее столичная прокуратура сообщила о найденном теле мужчины без головы в московском парке. По факту ЧП возбудили уголовное дело об убийстве, пишет RT. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

