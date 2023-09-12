Подозреваемого в убийстве на севере Москвы мужчину задержали
Задержан мужчина, которого подозревают в убийстве в квартире на Фестивальной улице в Москве, сообщили в столичном СК.
В ведомстве уточнили, что злоумышленника доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
Кроме того, следователи проверяют мужчину на причастность к убийству молодого человека в парке на севере столицы, отмечают «Известия».
Ранее столичная прокуратура сообщила о найденном теле мужчины без головы в московском парке. По факту ЧП возбудили уголовное дело об убийстве, пишет RT. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru