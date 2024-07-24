Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве объявили в международный розыск

Россиянин Евгений Серебряков, который подозревается в подрыве автомобиля в Москве, объявлен международный розыск. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Директор ФСБ: Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал в Турцию

Отмечается, что Серебряков подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Также сообщается, что Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал мужчину «с момента задержания на территории РФ или экстрадиции».

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что россиянин Евгений Серебряков был задержан в турецком Бодруме, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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