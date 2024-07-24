Директор ФСБ: Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал в Турцию
Злоумышленник, подорвавший автомобиль на севере Москвы, успел уехать из России. Об этом Telegram-каналу Shot заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.
По его словам, предполагаемый исполнитель сбежал в Турцию и в настоящее время находится там.
Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции подозреваемого он указал, что российские спецслужбы контактируют с турецкими коллегами по данной теме.
«Работаем с турками. Работаем. Но посмотрим», - заключил Бортников.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что правоохранители установили личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Пострадавшими при детонации взрывного устройства в ЖК «Молжаниново» оказались мужчина и его жена, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru