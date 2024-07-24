Директор ФСБ: Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал в Турцию

По его словам, предполагаемый исполнитель сбежал в Турцию и в настоящее время находится там.

Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции подозреваемого он указал, что российские спецслужбы контактируют с турецкими коллегами по данной теме.

«Работаем с турками. Работаем. Но посмотрим», - заключил Бортников.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что правоохранители установили личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Пострадавшими при детонации взрывного устройства в ЖК «Молжаниново» оказались мужчина и его жена, сообщает 360.ru.

