Подорвавшийся на мине в Белгородской области мужчина умер в больнице

В среду автомобиль подорвался на мине под Белгородом, пострадал замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Мужчина находился в тяжелом состоянии.

«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Гладков, врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего. Губернатор выразил соболезнования семье мужчины и пообещал оказать необходимую помощь.

