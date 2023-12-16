Подорвавшийся на мине в Белгородской области мужчина умер в больнице
Мужчина, пострадавший в результате подрыва на мине в Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В среду автомобиль подорвался на мине под Белгородом, пострадал замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Мужчина находился в тяжелом состоянии.
«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Гладков, врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего. Губернатор выразил соболезнования семье мужчины и пообещал оказать необходимую помощь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru