Подорвавший православную гимназию в Серпухове получил 13 лет колонии
Владислав Струженков, устроивший взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодеса РФ, в том числе «покушение на убийство двух и более лиц», сообщает ТАСС.
Суд приговорил 18-летнего юношу к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 205 тысяч рублей, а также к ограничению свободы на один год после освобождения.
Струженков полностью признал вину, а его отец возместил причинённый гимназии ущерб на сумму 106 тысяч рублей.
Инцидент произошёл 13 декабря. Струженков подошел к православной гимназии в подмосковном Серпухове, выпускником которой он являлся, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.
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