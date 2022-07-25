Подорвавший православную гимназию в Серпухове получил 13 лет колонии

Суд приговорил 18-летнего юношу к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 205 тысяч рублей, а также к ограничению свободы на один год после освобождения.

Струженков полностью признал вину, а его отец возместил причинённый гимназии ущерб на сумму 106 тысяч рублей.

Инцидент произошёл 13 декабря. Струженков подошел к православной гимназии в подмосковном Серпухове, выпускником которой он являлся, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.

