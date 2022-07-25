СК завершил расследование дела «пермского стрелка» Тимура Бекмансурова

Инцидент произошёл 20 сентября 2021 года. По версии следствия, Бекмансуров пришёл на территорию вуза и открыл стрельбу из гладкоствольного ружья. В результате шесть человек погибли, более 20 были ранены, 37 лиц получили различные телесные повреждения.

Также Бекмансуров выстрелил в из ружья в сторону полицейского. Страж порядка ответным огнём из табельного оружия обезвредил и задержал стрелка.

Бекмансуров обвиняется по трём статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе «убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд», - добавили в СК РФ.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Бекмансурова вменяемым, пишут «Известия».

