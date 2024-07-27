Подорвавшего железную дорогу под Рязанью обвинили в девяти тяжких преступлениях

Мужчине вменяют совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за которые предусмотрено лишение свободы на срок более трех лет. Сидики обвиняется в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, совершении теракта в составе группы лиц, покушении на еще один и подготовке к третьему. Также мужчина проходит по трем эпизодам изготовления взрывных устройств.

Сидики, имеющего гражданства России и Италии, задержали по делу о подрыве главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км» под Рязанью, в результате которого сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. На допросе он дал признательные показания, рассказав, что был завербован сотрудником главного управления разведки украинского Минобороны и прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии спецслужб республики.

