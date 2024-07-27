Подорвавшего железную дорогу под Рязанью обвинили в девяти тяжких преступлениях
Жителя Рязанской области Руслана Сидики, который в ноябре прошлого подорвал железную дорогу в регионе, обвинили в девяти тяжких преступлениях. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
Мужчине вменяют совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за которые предусмотрено лишение свободы на срок более трех лет. Сидики обвиняется в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, совершении теракта в составе группы лиц, покушении на еще один и подготовке к третьему. Также мужчина проходит по трем эпизодам изготовления взрывных устройств.
Сидики, имеющего гражданства России и Италии, задержали по делу о подрыве главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км» под Рязанью, в результате которого сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. На допросе он дал признательные показания, рассказав, что был завербован сотрудником главного управления разведки украинского Минобороны и прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии спецслужб республики.
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