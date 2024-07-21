Украина обещала заплатить подрывнику железной дороги под Рязанью $15 тысяч
21 июля 202407:34
Руслан Сидики с гражданством России и Италии, признавший вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году, раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС.
По его словам, за совершенное преступление он должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. Сидики связался с украинской стороной в одном из мессенджеров и был завербован.
Обещанных денег он не получил.
Ранее в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru