Украина обещала заплатить подрывнику железной дороги под Рязанью $15 тысяч

Руслан Сидики с гражданством России и Италии, признавший вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году, раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС.

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По его словам, за совершенное преступление он должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. Сидики связался с украинской стороной в одном из мессенджеров и был завербован.

Обещанных денег он не получил.

Ранее в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: АО "Мосинжпроект"
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