Подорвавшего машину Прилепина Пермякова приговорили к пожизненному заключению

Александр Пермяков (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признан виновным в покушении на политика и писателя Захара Прилепина, Второй Западный окружной военный суд приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщило РИА Новости.

Следствие установило соучастника покушения на Прилепина

Первые пять лет Пермяков проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он должен будет выплатить 700 тысяч рублей в качестве штрафа.

Напомним, гособвинение потребовало назначить Пермякову наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафа в размере 1,5 млн рублей.

Ранее Служба безопасности Украины пообещала Пермякову перечислить $20 тысяч за убийство Прилепина.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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