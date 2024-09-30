Подорвавшего машину Прилепина Пермякова приговорили к пожизненному заключению

Первые пять лет Пермяков проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он должен будет выплатить 700 тысяч рублей в качестве штрафа.

Напомним, гособвинение потребовало назначить Пермякову наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафа в размере 1,5 млн рублей.

Ранее Служба безопасности Украины пообещала Пермякову перечислить $20 тысяч за убийство Прилепина.

