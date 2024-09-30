Подорвавшего машину Прилепина Пермякова приговорили к пожизненному заключению
Александр Пермяков (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признан виновным в покушении на политика и писателя Захара Прилепина, Второй Западный окружной военный суд приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщило РИА Новости.
Первые пять лет Пермяков проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он должен будет выплатить 700 тысяч рублей в качестве штрафа.
Напомним, гособвинение потребовало назначить Пермякову наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафа в размере 1,5 млн рублей.
Ранее Служба безопасности Украины пообещала Пермякову перечислить $20 тысяч за убийство Прилепина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военкор «Известий» Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР
- Подорвавшего машину Прилепина Пермякова приговорили к пожизненному заключению
- К 2027 году расходы на образование в России достигнут 1,75 трлн рублей
- В России две трети работников получают деловые звонки и сообщения в нерабочее время
- Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Китае
- Рэпер Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully»
- Экс-советника главы Дагестана приговорили к десяти годам колонии за взятку
- Минобороны: ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
- Сенатор Епифанова призвала россиян опасаться легких денег
- В Госдуме готовят поправки в законодательство о подготовке детей мигрантов до принятия их в школы РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru