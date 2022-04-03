В Казахстане предотвращено покушение на президента

Агент иностранной разведки, гражданин республики был задержан в городе Нур-Султан 25 марта. Также он готовил покушение на ряд высокопоставленных государственных служащих.

Одновременно планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов, отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в соцсетях соответствующих материалов.

В результате обыска у подозреваемого нашли снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и крупную сумму денег.

На предварительном следствии гражданин Казахстана дал признательные показания.

Касым-Жомарт Токаев — действующий президент Казахстана и верховный главнокомандующий вооружёнными силами республики с 20 марта 2019.

