Лукашенко заявил об отсутствии серьёзных повреждений у самолёта А-50
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за диверсии самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 не получил серьёзных повреждений, сообщает РИА Новости.
По его словам, царапины и одна пробоина, полученные воздушным судном во время атаки дронами на аэродроме под Минском, не мешают ему выполнять обязанности.
Белорусский лидер добавил, что попросил Россию забрать самолёт на обслуживание, а в республику прислать другой.
Ранее в СМИ появились сообщения якобы об атаке беспилотников на самолёт, после чего Минобороны Белоруссии показало кадры с российским самолётом А-50 в исправном состоянии, сообщает RT.
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