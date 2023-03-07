Лукашенко заявил об отсутствии серьёзных повреждений у самолёта А-50

По его словам, царапины и одна пробоина, полученные воздушным судном во время атаки дронами на аэродроме под Минском, не мешают ему выполнять обязанности.

Белорусский лидер добавил, что попросил Россию забрать самолёт на обслуживание, а в республику прислать другой.

Ранее в СМИ появились сообщения якобы об атаке беспилотников на самолёт, после чего Минобороны Белоруссии показало кадры с российским самолётом А-50 в исправном состоянии, сообщает RT.

