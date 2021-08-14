Тела троих погибших подняли со дна Курильского озера после крушения Ми-8

Операция проведена с применением глубоководных аппаратов и водолазов.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту в четверг потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них. На месте крушения работают спасатели и военные водолазы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

