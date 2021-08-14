Тела троих погибших подняли со дна Курильского озера после крушения Ми-8

Сотрудники МЧС и военные подняли со дна Курильского озера на Камчатке тела троих погибших в авиакатастрофе вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На Камчатке нашли тела трех погибших при крушении Ми-8

Операция проведена с применением глубоководных аппаратов и водолазов.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту в четверг потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них. На месте крушения работают спасатели и военные водолазы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КамчаткаПогибшиеМи-8Вертолет Ми-8
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры