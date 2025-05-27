Подмосковная чиновница получила три года колонии за злоупотребление полномочиями

Сообщается, что бывшая чиновница, не проведя необходимые проверки, подписала акты выполненных работ на ремонт колодцев по муниципальному контракту. Своими действиями она причинила бюджету ущерб на сумму, превышающую два миллиона рублей.

Ранее суд арестовал на 1 месяц и 29 дней бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

