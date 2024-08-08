Поддубного направят из Курской области на лечение в Москву

Раненого в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в клинику Москвы, сообщается в Telegram-канале «Вести».

В ООН заявили об обеспокоенности ранением военкора Поддубного при атаке дрона ВСУ

В курском медицинском учреждении, куда журналиста доставили после обстрела украинским дроном, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения.

Ранее стало известно, что Поддубный пришёл в сознание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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