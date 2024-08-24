Подавленный средствами РЭБ дрон ВСУ с полным боезарядом нашли у пирса в Севастополе

Украинский беспилотник с полным боезарядом нашли в воде у пирса в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

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«К пирсу яхт-клуба «Юг» на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он.

Территорию клуба оцепили, людей эвакуировали. Специалисты принимают решение: либо беспилотник подорвут на месте, либо его перевезут для уничтожения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 24 августа над Воронежской областью было сбито пять украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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