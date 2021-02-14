Под завалами здания в Калужской области найден второй пострадавший
14 февраля 202102:21
В Людиново Калужской области спасатели нашли второго пострадавшего под завалами бывшего автокомбината, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Металлическая кровля обрушилась у одноэтажной, железобетонной конструкции 50 на 100 метров. Было найдено тело мужчины.
На месте продолжают работу спасатели.
13 февраля горная порода обрушилась на добывающем предприятии в Кузбассе, сообщает МЧС России. В этот момент в ней находились 98 рабочих.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru