В Новой Москве обрушился автомобильный мост

В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Железнодорожный мост через реку обрушился в Мурманской области

Отмечается, что причиной происшествия стало подтопление после ливня. Как сообщил агентству источник, место обрушения огородили, ведутся работы по ликвидации аварии.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в среду москвичей предупредили о сильном дожде, грозе, крупном граде и сильных порывах ветра. Отмечалось, что потенциально опасная погода сохранится в Москве до конца суток.

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ФОТО: pixabay.com//Alicja
ТЕГИ:Новая Москвамост
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