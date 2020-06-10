В Новой Москве обрушился автомобильный мост

Отмечается, что причиной происшествия стало подтопление после ливня. Как сообщил агентству источник, место обрушения огородили, ведутся работы по ликвидации аварии.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в среду москвичей предупредили о сильном дожде, грозе, крупном граде и сильных порывах ветра. Отмечалось, что потенциально опасная погода сохранится в Москве до конца суток.

