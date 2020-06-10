В Новой Москве обрушился автомобильный мост
В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что причиной происшествия стало подтопление после ливня. Как сообщил агентству источник, место обрушения огородили, ведутся работы по ликвидации аварии.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в среду москвичей предупредили о сильном дожде, грозе, крупном граде и сильных порывах ветра. Отмечалось, что потенциально опасная погода сохранится в Москве до конца суток.
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