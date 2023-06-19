Под Ярославлем нашли тело младшего брата основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова

Под Ярославлем спустя три месяца поисков спасатели нашли тело младшего брата основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова.

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20 марта музыкант и еще четыре человека провалились под лед в селе Диево-Городище Ярославской области.

Ранее отец основателя Cream Soda прокомментировал гибель основателя Cream Soda.

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