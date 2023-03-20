«Это случайность»: Отец основателя Cream Soda о гибели музыканта

Отец погибшего в Ярославской области основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова Андрей Свиргунов прокомментировал гибель родственника сайту KP.RU.

СМИ: Тело основателя группы «Cream Soda» Свиргунова найдено в Волге

Мужчина сказал, что не знал о том, что компания молодых людей, в которой был его сын, собирается переходить Волгу. Он заверил, что такой традиции у них не было, и назвал произошедшее случайностью. Свиргунов добавил, что его сын не любил экстрим.

Напомним, Свиргунов провалился под лед, когда вместе с друзьями совершал переход через Волгу. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта под Ярославлем. Из 10 молодых людей под лед провалились пять человек, двое смогли выбраться, но один в итоге скончался.

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