Самый высокий баскетболист РФ Николай Рогожкин умер в возрасте 29 лет

Отмечается, что причиной смерти самого высокого баскетболиста России (222 см) стал менингит. Рогожкину стало плохо во время одного из матчей, однако все усилия врачей оказались безуспешны - спортсмена ввели в искусственную кому, но через три дня он скончался.

Ранее в Азербайджане во время тренировки по самбо умер семилетний мальчик, которому тренер во время демонстрации боевого приема сломал шейные позвонки, сообщает РИА ФАН.