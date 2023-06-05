Самый высокий баскетболист РФ Николай Рогожкин умер в возрасте 29 лет

Игрок баскетбольного клуба 3х3 «Грязные парни» Николай Рогожкин, умер 5 мая в возрасте 29 лет, сообщает пресс-служба команды.

Умер спортивный журналист Андрей Малосолов

Отмечается, что причиной смерти самого высокого баскетболиста России (222 см) стал менингит. Рогожкину стало плохо во время одного из матчей, однако все усилия врачей оказались безуспешны - спортсмена ввели в искусственную кому, но через три дня он скончался.

Ранее в Азербайджане во время тренировки по самбо умер семилетний мальчик, которому тренер во время демонстрации боевого приема сломал шейные позвонки, сообщает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортСпортсменыРоссияБаскетбол

Горячие новости

Все новости

партнеры