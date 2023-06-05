Самый высокий баскетболист РФ Николай Рогожкин умер в возрасте 29 лет
Игрок баскетбольного клуба 3х3 «Грязные парни» Николай Рогожкин, умер 5 мая в возрасте 29 лет, сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что причиной смерти самого высокого баскетболиста России (222 см) стал менингит. Рогожкину стало плохо во время одного из матчей, однако все усилия врачей оказались безуспешны - спортсмена ввели в искусственную кому, но через три дня он скончался.
Ранее в Азербайджане во время тренировки по самбо умер семилетний мальчик, которому тренер во время демонстрации боевого приема сломал шейные позвонки, сообщает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru