Под Воронежем из-за падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП

Линия электропередач в Воронежской области получила повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Губернатор напомнил, что в пригороде Воронежа, а также в двух районах области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал.

«В одном из районов в результате падения обломков повреждена линия электропередач. В другом районе пострадала кровля частного дома. В СНТ в пригороде... незначительно повреждено несколько домов и построек: они посечены осколками», — написал Гусев в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью в Воронежской области уничтожили 23 украинских беспилотника, напоминает 360.ru.

