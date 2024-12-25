Под Воронежем из-за падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП
Линия электропередач в Воронежской области получила повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Губернатор напомнил, что в пригороде Воронежа, а также в двух районах области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал.
«В одном из районов в результате падения обломков повреждена линия электропередач. В другом районе пострадала кровля частного дома. В СНТ в пригороде... незначительно повреждено несколько домов и построек: они посечены осколками», — написал Гусев в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью в Воронежской области уничтожили 23 украинских беспилотника, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru