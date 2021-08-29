Под Воронежем шесть человек пострадали в ДТП

Шесть человек, среди которых трое детей, пострадали при столкновении трех иномарок и автобуса в Воронежской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД по региону Наталью Куликову.

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирске

ДТП случилась 28 августа в 20:20 мск на 621 км автодороги М4 «Дон».

Водитель Toyota Prius, житель Приморского края, двигаясь в сторону Москвы, наехал на стоящий автомобиль Škoda Karoq, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Калуги.

Этот автомобиль столкнулся с Kia Ceed, которым управлял 47-летний житель Подмосковья, который также самопроизвольно столкнулся со стоящим впереди автобусом MAN. В результате автоаварии травмы получили водитель Škoda, два его пассажира — мальчики 14 и 8 лет, пассажирки Kia - 46, 18 и 8 лет. Пассажиры автобуса - 48 человек — не пострадали.

28 августа на трассе Тюмень – Омск произошла автоавария с участием большегруза и иномарки. В ДТП погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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