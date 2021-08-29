В ДТП на трассе Омск — Тюмень с большегрузом погибли два человека
На трассе Тюмень – Омск произошла автоавария с участием большегруза и иномарки, сообщает УМВД по Омской области.
ДТП случилось в районе 451 км трассы вечером 28 августа. Там столкнулись большегруз Scania и Toyota mark 2. В легковом автомобиле находились семь человек.
Водитель Toyota - мужчина 1995 года рождения, а также четверо его пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних – госпитализированы, ещё двое пассажиров скончались на месте аварии.
В настоящее время полиция выясняет причины ДТП.
28 августа три человека погибли, один пострадал в результате аварии в Новосибирске.
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