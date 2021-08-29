В ДТП на трассе Омск — Тюмень с большегрузом погибли два человека

На трассе Тюмень – Омск произошла автоавария с участием большегруза и иномарки, сообщает УМВД по Омской области.

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирске

ДТП случилось в районе 451 км трассы вечером 28 августа. Там столкнулись большегруз Scania и Toyota mark 2. В легковом автомобиле находились семь человек.

Водитель Toyota - мужчина 1995 года рождения, а также четверо его пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних – госпитализированы, ещё двое пассажиров скончались на месте аварии.

В настоящее время полиция выясняет причины ДТП.

28 августа три человека погибли, один пострадал в результате аварии в Новосибирске.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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