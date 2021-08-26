Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирске

Семь человек получили травмы в Новосибирске после автоаварии с пассажирским микроавтобусом, сообщает ГУ МВД России по региону.

Три человека стали жертвами ДТП под Саратовом

Четыре человека госпитализировали. ДТП случилось в 01:50 по местному времени на Гусинобродском тракте, где столкнулись фура Mercedes-Benz Actros и микроавтобус Ford Transit.

Последнее транспортное средство перевозило 16 человек из Кемерова в аэропорт - микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Спасатели деблокировали зажатого водителя микроавтобуса и передали пострадавшего медикам.

Ранее три человека погибли в результате столкновений двух автомобилей в Саратовской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПНовосибирск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры