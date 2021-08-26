Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирске
Семь человек получили травмы в Новосибирске после автоаварии с пассажирским микроавтобусом, сообщает ГУ МВД России по региону.
Четыре человека госпитализировали. ДТП случилось в 01:50 по местному времени на Гусинобродском тракте, где столкнулись фура Mercedes-Benz Actros и микроавтобус Ford Transit.
Последнее транспортное средство перевозило 16 человек из Кемерова в аэропорт - микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.
Спасатели деблокировали зажатого водителя микроавтобуса и передали пострадавшего медикам.
Ранее три человека погибли в результате столкновений двух автомобилей в Саратовской области.
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