Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирске

Четыре человека госпитализировали. ДТП случилось в 01:50 по местному времени на Гусинобродском тракте, где столкнулись фура Mercedes-Benz Actros и микроавтобус Ford Transit.

Последнее транспортное средство перевозило 16 человек из Кемерова в аэропорт - микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Спасатели деблокировали зажатого водителя микроавтобуса и передали пострадавшего медикам.

Ранее три человека погибли в результате столкновений двух автомобилей в Саратовской области.

