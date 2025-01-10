Под Воронежем сбили еще несколько БПЛА
Еще несколько беспилотных летательных аппаратов ликвидировано в пригороде Воронежа, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев.
По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. В строениях одного из предприятий выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор.
До этого глава региона заявлял, что средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух пригородах Воронежа. Никто не пострадал.
Ранее украинский дрон попытался ударить по АЭС под Воронежем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru