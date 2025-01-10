Под Воронежем сбили еще несколько БПЛА

Еще несколько беспилотных летательных аппаратов ликвидировано в пригороде Воронежа, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев.

Над территорией России уничтожили 15 беспилотников ВСУ

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. В строениях одного из предприятий выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор.

До этого глава региона заявлял, что средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух пригородах Воронежа. Никто не пострадал.

Ранее украинский дрон попытался ударить по АЭС под Воронежем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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