Под Воронежем сбили еще несколько БПЛА

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. В строениях одного из предприятий выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор.

До этого глава региона заявлял, что средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух пригородах Воронежа. Никто не пострадал.

Ранее украинский дрон попытался ударить по АЭС под Воронежем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

