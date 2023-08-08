Под Владимиром загорелось предприятие по производству акриловых ванн
Пожар произошел на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
«В 10.38 ... поступило сообщение о пожаре в здании по производству акриловых ванн по адресу: Ковровский район, поселок Гигант, ул. Первомайская, д. 2а», — отметили в ведомстве.
Площадь возгорания составила 1 тысячу кв. м, позже она увеличилась до 5,8 тысячи «квадратов». В тушении пожара задействовали 30 специалистов и 6 единиц техники, группировку наращивают.
Как отметили в МЧС, данных о погибших и пострадавших не поступало.
Накануне мощный пожар вспыхнул на химзаводе в городе Черкезкёй в провинции Текирдаг в Турции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Информации о погибших и пострадавших нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru