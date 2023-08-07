Торговый центр загорелся в подмосковном поселке Верея

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило в 10:52, пожар произошел в ТЦ «Юг Восток».

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление и возгорание кровли», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 200 кв. м. До прибытия специалистов эвакуировали 13 человек. К борьбе с огнем привлекли 81 человека и 29 единиц техники.

Ранее пожар произошел на фабрике спортивных изделий «Леко» в подмосковном Дмитрове, площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м, напоминает RT.

