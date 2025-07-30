В Таиланде шесть полицейских пострадали при взрыве бомбы
Как минимум семь человек получили ранения при взрыве бомбы в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Об этом пишет газета Bangkok Post.
По данным издания, атака была направлена на полицейский мотопатруль. В результате взрыва пострадали по меньшей мере шесть полицейских и местный житель. Раненых доставили в больницу.
Власти возложили ответственность за инцидент на сепаратистов, которые действуют на юге Таиланда и добиваются отделения территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват.
Ранее взрыв произошел на базе ВВС США в Японии «Кадэна», пишет «Свободная пресса». Сообщалось о четырех пострадавших.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доярка и менеджер: Глава SuperJob рассказал, как гибкий график влияет на зарплату
- В Таиланде шесть полицейских пострадали при взрыве бомбы
- «Доступный способ быть здоровым»: Россиянам напомнили о пользе быстрой ходьбы
- «Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя
- Россия потеряет триллион рублей из-за санкций Трампа против Китая и Индии
- В Красноярском крае украли 700 тонн снятого с дороги асфальта
- Депутат Шолохов поддержал изменение возрастной маркировки для военных фильмов
- Мощное землетрясение на Камчатке прогнозировалось на 70 лет позже
- Росстандарт запретил выпуск на авторынок РФ грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak
- Семь человек пострадали при столкновении двух маршруток в Калининграде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru