В Таиланде шесть полицейских пострадали при взрыве бомбы

Как минимум семь человек получили ранения при взрыве бомбы в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Об этом пишет газета Bangkok Post.

По данным издания, атака была направлена на полицейский мотопатруль. В результате взрыва пострадали по меньшей мере шесть полицейских и местный житель. Раненых доставили в больницу.

Власти возложили ответственность за инцидент на сепаратистов, которые действуют на юге Таиланда и добиваются отделения территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват.

Ранее взрыв произошел на базе ВВС США в Японии «Кадэна», пишет «Свободная пресса». Сообщалось о четырех пострадавших.

