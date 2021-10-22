Под Ростовом в результате пожара в доме погибли трое детей

Тела детей нашли при пожаре в частном доме под Ростовом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональный МЧС.

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Огонь вспыхнул в частном доме в поселке Байков. На месте пожара спасатели обнаружили тела троих детей.

По факту возгорания правоохранители проводят проверку.

Как сообщалось ранее, трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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