В пожаре в Нижегородской области погибли трое детей
18 октября 202101:03
Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области, сообщает «РЕН ТВ».
Малышам 1,5 года, 4 и 6 лет. Огонь вспыхнул в здании в селе Вознесенское. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадала женщина.
Напомним, в Свердловской области при пожаре в частном жилом доме погибли трое мужчин и женщина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru