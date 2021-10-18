В пожаре в Нижегородской области погибли трое детей

Малышам 1,5 года, 4 и 6 лет. Огонь вспыхнул в здании в селе Вознесенское. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадала женщина.

Напомним, в Свердловской области при пожаре в частном жилом доме погибли трое мужчин и женщина.

