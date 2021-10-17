Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
Максимальную скорость движения автобусов без ремней безопасности вне населенных пунктов предлагается ограничить 70 километрами в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабмина России.
Инициатива поступила от МВД России и Минтранса. Предлагается внести соответствующие изменения к правилам дорожного движения от 1993 года, в которых говорится, что вне населенных пунктов разрешается движение междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах со скоростью, не превышающей 90 километров в час. Другим автобусам на автомагистралях — не более 90, на остальных дорогах — не более 70 км/ч.
«Абзац третий изложить в следующей редакции: "автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 километров в час, другим автобусам — не более 70 километров в час», — следует из документа.
Также говорится, что водители будут обязаны иметь карту маршрута и договор фрахтования транспортного средства.
Напомним, в августе в Прибайкальском районе Бурятии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся на перевале Пыхта.
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