Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость

Инициатива поступила от МВД России и Минтранса. Предлагается внести соответствующие изменения к правилам дорожного движения от 1993 года, в которых говорится, что вне населенных пунктов разрешается движение междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах со скоростью, не превышающей 90 километров в час. Другим автобусам на автомагистралях — не более 90, на остальных дорогах — не более 70 км/ч.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: "автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 километров в час, другим автобусам — не более 70 километров в час», — следует из документа.

Также говорится, что водители будут обязаны иметь карту маршрута и договор фрахтования транспортного средства.

Напомним, в августе в Прибайкальском районе Бурятии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся на перевале Пыхта.

