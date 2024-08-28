Под Ростовом склад топлива загорелся после атаки БПЛА ВСУ
28 августа 202408:59
Топливный склад в Каменском районе Ростовской области загорелся в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
Ранее губернатор заявил, что в Ростовской области сбили четыре беспилотника.
«В результате атаки... произошло возгорание на топливном складе... В тушении задействованы силы экстренного реагирования», — написал Голубев в Telegram-канале.
По словам губернатора, никто не пострадал, пишет Ura.ru. Угрозы распространения пожара на жилые дома нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru