Под Ростовом склад топлива загорелся после атаки БПЛА ВСУ

Топливный склад в Каменском районе Ростовской области загорелся в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

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Ранее губернатор заявил, что в Ростовской области сбили четыре беспилотника.

«В результате атаки... произошло возгорание на топливном складе... В тушении задействованы силы экстренного реагирования», — написал Голубев в Telegram-канале.

По словам губернатора, никто не пострадал, пишет Ura.ru. Угрозы распространения пожара на жилые дома нет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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