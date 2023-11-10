Под Подольском обрушился мост

Мост обрушился рядом с деревней Кутьино в городском округе Подольск. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Новосибирской области обрушился железобетонный автомобильный мост

Инцидент произошел на переправе через реку Пахра. Пролет моста обвалился, проезжающий по нему автомобиль рухнул в дыру.

«Предварительно, пострадала женщина-водитель. Ее осматривают медики», — отмечает СМИ.

По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадала 60-летняя женщина. Проезд через мост остановили, на месте инцидента работают экстренные службы.

Ранее автомобильный мост 1971 года постройки обрушился в поселке Базово в Новосибирской области, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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