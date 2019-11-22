Под Петербургом столкнулись десять машин, есть пострадавшие

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека. В частности, среди пострадавших девушка 1984 года рождения и одиннадцатилетняя девочка.

Инцидент произошел на внутренней стороне КАД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в эфире НСН заявил, что со снижением допустимого порога медлить нельзя. По его словам, это необходимо в первую очередь с целью сокращения случаев гибели в автоавариях.







