Под Петербургом опрокинулся пассажирский автобус
26 февраля 202022:20
В Ленинградской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали пять человек.
Как сообщает argumenti.ru, дорожный инцидент произошел на трассе Бокситогорск – Батьково. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.
По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем управления автобусом. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сегодня сообщалось, что система оповещения МВД и ГИБДД о необычных манёврах автомобилей появится в России к 2022 году.
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