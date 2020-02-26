Под Петербургом опрокинулся пассажирский автобус

В Ленинградской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали пять человек.

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Как сообщает argumenti.ru, дорожный инцидент произошел на трассе Бокситогорск – Батьково. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем управления автобусом. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сегодня сообщалось, что система оповещения МВД и ГИБДД о необычных манёврах автомобилей появится в России к 2022 году.

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ФОТО: depositphotos.com
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