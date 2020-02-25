Переходившего дорогу «на красный» пешехода сбили в Москве
25 февраля 202023:40
В Москве произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошел в Южном Тушино на улице Свободы.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Состояние пострадавшего неизвестно.
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