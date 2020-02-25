Переходившего дорогу «на красный» пешехода сбили в Москве

В Москве произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошел в Южном Тушино на улице Свободы.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Состояние пострадавшего неизвестно.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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