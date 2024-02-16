СМИ: Хозяин запертой в Томилино собаки решил не возвращать себе питомца

Мужчина, который оставил свою собаку запертой в квартире в подмосковном Томилино, не будет возвращать себя спаниеля. Об этом он сообщил Life.ru.

СМИ: Хозяин запертой в Томилино собаки вернулся домой из наркологической клиники

Ранее стало известно, что житель Подмосковья запер питомца и на несколько дней покинул квартиру. Скулившее животное услышали соседи, позже они вызвали спасателей, те вскрыли дверь и вызволили собаку. Спаниеля забрали волонтеры.

Бывший владелец собаки пояснил изданию, что отсутствовал в квартире, поскольку проходил лечение в наркологической клинике. Покинув жилплощадь, он оставил спаниеля «на полном обеспечении», предоставил еду и воду.

Ранее пять кошек стали причиной пожара в квартире в Уфе. Голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель, что привело к возгоранию. Заметив запах гари, жители многоэтажки вызвали пожарных, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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