СМИ: Хозяин запертой в Томилино собаки решил не возвращать себе питомца
Мужчина, который оставил свою собаку запертой в квартире в подмосковном Томилино, не будет возвращать себя спаниеля. Об этом он сообщил Life.ru.
Ранее стало известно, что житель Подмосковья запер питомца и на несколько дней покинул квартиру. Скулившее животное услышали соседи, позже они вызвали спасателей, те вскрыли дверь и вызволили собаку. Спаниеля забрали волонтеры.
Бывший владелец собаки пояснил изданию, что отсутствовал в квартире, поскольку проходил лечение в наркологической клинике. Покинув жилплощадь, он оставил спаниеля «на полном обеспечении», предоставил еду и воду.
Ранее пять кошек стали причиной пожара в квартире в Уфе. Голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель, что привело к возгоранию. Заметив запах гари, жители многоэтажки вызвали пожарных, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru