Под Пензой восстановили движение поездов после аварии
После столкновения грузовика с пассажирским поездом под Пензой движение поездов полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе МЧС России. Об этом пишет ТАСС. В пресс-службе МЧС сказали, что в 12:23 аварийно-восстановительные работы были завершены.
Ранее СК России обнародовал видео аварии под Пензой. На нем видно, как поезд с пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области.
В МЧС рассказали, что пассажирский поезд №116 Адлер - Томск и «Камаз» столкнулись на 82-м километре перегона Лунино – Гальцовка. Это случилось рано утром. В поезде ехали 326 человек. Возбуждено уголовное дело.
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