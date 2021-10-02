Из-за ДТП грузовика с поездом повреждены рельсы и пассажирская платформа под Пензой

«Повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 100 м и пассажирская железнодорожная платформа», - говорится в сообщении.

На участке пути Лунино - Гольцовка движение остановлено, начался ремонт путей. Работы ведут два аварийно-восстановительных поезда ОАО «РЖД».

На место происшествия прибыл Рузаевский транспортный прокурор. В связи с инцидентом началась проверка.

По данным пресс-службы правительства Пензенской области, пассажиров поездов, направлявшихся в Пензу и Саранск, доставят до железнодорожных вокзалов автобусами.

«В частности, для пассажиров фирменного поезда "Сура", в течение ближайшего часа подадут автобусы для доставки в Пензу», - отметили в ведомстве.

Напомним, на 82-м км перегона Лунино – Гольцовка грузовик на переезде столкнулся с поездом №116 Адлер – Томск. По уточненным данным, в результате ЧП никто не пострадал. В поезде находились 336 пассажиров. В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и три железнодорожных вагона. Произошла задержка четырех пассажирских поездов и отмена одного пригородного, сообщает ТАСС.

