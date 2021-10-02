Обнародованы кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой

СК РФ обнародовал видео аварии под Пензой. На нем видно, как поезд с пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области.

В МЧС рассказали, что пассажирский поезд №116 Адлер - Томск и «Камаз» столкнулись на 82-м километре перегона Лунино – Гальцовка. Это случилось рано утром. В поезде ехали 326 человек. Возбуждено уголовное дело.

На Ставрополье произошла автоавария с шестью погибшими

Экстренные службы сообщили РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией переезде. После столкновения локомотив и 3 вагона сошли с рельсов. Пострадавших нет.

В РЖД заявили о задержках четырех пассажирских поездов из-за этого происшествия. Один пригородный поезд отменили.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП грузовика с поездом повреждены рельсы и пассажирская платформа под Пензой. «Повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 100 м и пассажирская железнодорожная платформа», - говорится в сообщении.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Авария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры