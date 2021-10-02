Обнародованы кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой

СК РФ обнародовал видео аварии под Пензой. На нем видно, как поезд с пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области.

В МЧС рассказали, что пассажирский поезд №116 Адлер - Томск и «Камаз» столкнулись на 82-м километре перегона Лунино – Гальцовка. Это случилось рано утром. В поезде ехали 326 человек. Возбуждено уголовное дело.