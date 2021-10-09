Задержанных по делу о гибели 26 человек от суррогатного алкоголя под Оренбургом доставили в суд

Задержанных по делу об отравлении суррогатным алкоголем доставлены в суд в Оренбургской области. По данным региональных властей число погибших в результате отравления алкоголем контрафактным спиртным выросло с 24 до 26 человек, сообщает РЕН ТВ.

Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 21

Известно, что погибшие - жители Восточного Оренбуржья. Они приобрели поддельный алкоголь в Орске. В телах погибших обнаружены следы чистого метанола. В отдельных случаях его количество в несколько раз превышало смертельную для человеческого организма дозу.

В отношении задержанных возбуждено пять уголовных дел. При задержании у них были изъяты 13 бутылок, в том числе две - с этикеткой «Родники Сибири» и одна - с этикеткой «Снежная королева».

Также сотрудники правоохранительных органов изъяли около 3 тысяч пустых бутылок и оборудование на нелегальном производстве алкоголя в Орске.

Уточняется, что всего от продажи контрафактного алкогодя под Оренбургом пострадали 54 человека.

НАпомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября.

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Фото: oren.sledcom.ru
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьПострадавшиеКонтрафактГибельАлкоголь
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