Задержанных по делу о гибели 26 человек от суррогатного алкоголя под Оренбургом доставили в суд

Известно, что погибшие - жители Восточного Оренбуржья. Они приобрели поддельный алкоголь в Орске. В телах погибших обнаружены следы чистого метанола. В отдельных случаях его количество в несколько раз превышало смертельную для человеческого организма дозу.

В отношении задержанных возбуждено пять уголовных дел. При задержании у них были изъяты 13 бутылок, в том числе две - с этикеткой «Родники Сибири» и одна - с этикеткой «Снежная королева».

Также сотрудники правоохранительных органов изъяли около 3 тысяч пустых бутылок и оборудование на нелегальном производстве алкоголя в Орске.

Уточняется, что всего от продажи контрафактного алкогодя под Оренбургом пострадали 54 человека.

НАпомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября.

