Первый арест произошел в деле об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Под стражу взят один из шестерых фигурантов уголовного дела об отравлении контрафактным алкоголем под Оренбургом. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Орска в субботу, 9 сентября.





«Советским районным судом Орска рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ, п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Доводы следствия, изложенные в ходатайстве, суд посчитал обоснованными и избрал данному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Мужчина 29-ти лет свою вину признал.

Советский районный суд Орска рассматривает ходатайства об избрании меры пресечения в отношении еще двоих фигурантов по алкогольному делу в Оренбуржье.

Напомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября. По последним данным, отравились 54 человека, 26 из них скончались.

