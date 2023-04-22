Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил региональный губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако была повреждена линии электропередачи.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет, после чего стало известно об эвакуации более 3 тысяч человек из 17 многоквартирных домов,

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры