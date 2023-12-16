Под обстрел ВСУ попало село Олешня Курской оласти

Украинская сторона обстреляла село Олешня в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Средства ПВО сработали над Севастополем

По его словам, в результате попадания снаряда в жилой дом пострадали два человека.

Ранее дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотник. Об этом сообщили в российском Минобороны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
ТЕГИ:ОбстрелВСУУкраинаКурская Область

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