Под Новосибирском три человека погибли в автоаварии

Минувшей ночью на трассе Р-254 «Иртыш» водитель Renault Sandero на 1278 километре выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем «КамАЗ» с прицепом.

В автоаварии погибли водитель и двое пассажиров Renault, в том числе малолетний ребенок.

На днях в городе Артем Приморского края произошла автоавария с участием легкового автомобиля и КамАЗа, сообщает управление МВД РФ по региону. ДТП случилось в районе 16 км трассы Владивосток - Находка - порт Восточный.



