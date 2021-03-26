Под Новосибирском три человека погибли в автоаварии
Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергея Страдымова.
Минувшей ночью на трассе Р-254 «Иртыш» водитель Renault Sandero на 1278 километре выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем «КамАЗ» с прицепом.
В автоаварии погибли водитель и двое пассажиров Renault, в том числе малолетний ребенок.
На днях в городе Артем Приморского края произошла автоавария с участием легкового автомобиля и КамАЗа, сообщает управление МВД РФ по региону. ДТП случилось в районе 16 км трассы Владивосток - Находка - порт Восточный.
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